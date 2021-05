Inter, Fonseca unico superstite: la sua Roma imbattuta contro la corazzata di Conte

Stasera alle 20.45 andrà in scena a San Siro la sfida tra Inter e Roma, valida per la 36esima giornata di campionato. I nerazzurri anche se già campioni d'Italia non faranno sconti ai giallorossi, anche perché vorranno togliersi la soddisfazione di battere l'unica squadra che, in questi 2 anni sotto la guida di Conte, non hanno mai battuto.

L'Inter infatti, da quando Antonio Conte siede sulla panchina nerazzurra, ha raccolto 3 pareggi contro la Roma di Fonseca. Bisogna tornare alla scorsa stagione (2019-20) per assistere al primo incontro tra la Beneamata comandata dal tecnico leccese contro i giallorossi. La gara, giocata il 6 Dicembre 2019 a San Siro, terminò sul risultato di 0-0. Fu una partita di poche emozioni dove prevalse l'ottima solidità difensiva della Roma e la poca capacità di concretizzazione da parte dell'Inter.

Il 19 Luglio 2020 fu la volta della sfida di ritorno, che terminò 2-2. A differenza della gara d'andata, come dimostra il risultato finale, il match fu abbastanza divertente e ricco di occasioni. I nerazzurri in quell'occasione riuscirono a evitare la disfatta nei minuti conclusivi dell'incontro: al 88' Lukaku mise a segno la rete del 2-2 dagli undici metri.

Anche in questa stagione la tiritera non è cambiata: un altro pareggio tra Roma e Inter, anch'esso per 2-2. Questa volta furono però i giallorossi a salvarsi all'ultimo grazie al gol di Mancini che permise alla formazione di Fonseca di pareggiare l'incontro.

Dunque Fonseca è l'unico allenatore della Serie A che non ha ancora subito una sconfitta dalla corazzata di Conte. Non resta che aspettare stasera per capire se continuerà la sua imbattibilità oppure se sarà spezzata dall'ossessione dei nerazzurri di vincere.