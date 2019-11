Inter, flop Primavera, arriva il duro rimprovero di Samaden

Praga non è stata solo il 3 a 1 firmato Lautaro e Lukaku che lascia aperte le speranze per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Nel pomeriggio i ragazzi della Primavera hanno rimediato una sonora imbarcata dai pari età dello Slavia. Dopo essere passati in vantaggio con il solito Fonseca, i ragazzi di Madonna si sono disuniti e alla fine tornano a casa con un mortificante 4 a 1.

Il responsabile del settore giovanile Roberto Samaden ha commentato sul sito della società la partita di ieri con parole piuttosto dure. Secondo il dirigente l'obbiettivo della società per la squadra di Armando Madonna non sono solo i risultati ma offrire prestazioni di livello con grande continuità. Contro la Slavia i ragazzi hanno giocato sottotono, senza l'autorevolezza necessaria per contrastare gli avversari. La Youth League,impone di tornare subito a concentrarsi per ottenere la qualificazione nell'ultima partita contro il Barcellona.

Le motivazioni della debacle sono nell'atteggiamento: “C’è stata un po’ di presunzione da parte nostra, in una competizione simile tutti i campi sono difficili e devi dare sempre il 100%. Sicuramente abbiamo giocato al di sotto delle nostre potenzialità, i ragazzi devono imparare a dare il massimo dal primo all’ultimo minuto”.