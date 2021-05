Inter, fissato l’incontro tra Conte e Zhang: il tecnico ha una priorità

Le prossime settimane saranno quelle decisive per il futuro societario dell’Inter e di conseguenza anche per il futuro di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe restare sulla panchina dell’Inter anche per la prossima stagione ma prima bisognerà chiarire la situazione con Steven Zhang.

Stando a quanto riportato da SportMediaset, il tanto atteso incontro chiarificatore tra le parti dovrebbe avvenire prima Juventus-Inter del 15 maggio, ma non è da escludere che possa slittare alla settimana dopo alla partita. La priorità del tecnico nerazzurro sarebbe quella di finire la stagione nel migliore dei modi per poi affrontare con tranquillità la situazione.

Antonio Conte, vorrebbe avere soprattutto garanzie dalla proprietà sul futuro, sugli obiettivi e sulle aspettative. L’allenatore è ingolosito dall'idea della seconda stella e di aprire un ciclo vincente con l’Inter, ma tutto dipenderà da Suning.