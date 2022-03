Inter-Fiorentina: si viaggia verso il sold out. Novità stadi per Aprile

Inter-Fiorentina, torna la spinta del Meazza.

Sabato 19 marzo, dopo la deludente Champions League per le italiane, ritorna il campionato. In queste ultime 10 partite si decideranno le sorti della massima serie.

L'Inter ospiterà al Meazza la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nonostante le due sconfitte interne in campionato nelle ultime 3, i tifosi nerazzurri non faranno mancare il loro supporto e cercheranno di trasportare l'Inter alla vittoria grazie al loro tifo. Attualmente la capienza dello stadio è al 75% e lo stadio è quasi sold out: sono già 52mila i biglietti venduti con 5mila posti ancora disponibili. Primo e secondo anello sono già sold out mentre nel terzo anello i posti disponibili sono suddivisi.

Una risposta molto importante che sicuramente darà una grossa mano all'Inter di Simone Inzaghi per cercare di continuare la striscia positiva che si è inceppata dopo il Derby di campionato.

Continuando a parlare del Derby, questa volta quello di Coppa Italia, si prospetta un altro sold out ma questa volta con la capienza al 100%: da fine mese la capienza degli stadi ritornerà al 100%, come accadeva nel pre-pandemia, e il Derby di Coppa Italia potrà giocarsi con lo stadio totalmente pieno come accadeva negli anni d'oro delle squadre milanesi. Il Derby d'andata è terminato 0-0 e il ritorno si prospetta molto interessante sia a livello tattico ma anche per quanto riguarda lo spettacolo: le 2 squadre si sfideranno a viso aperto per aggiudicarsi la finale.