Inter Fiorentina probabili formazioni: Vidal dal primo minuto?

Sabato sera l’Inter farà il suo esordio in questa stagione allo Stadio San Siro ed affronterà la Fiorentina. Gli uomini di Iachini sono reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Torino della prima giornata di campionato. I nerazzurri recupereranno la prima giornata contro il Benevento il prossimo 30 settembre.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a schierare subito da titolare il nuovo acquisto Arturo Vidal, ma prima verificare le sue condizioni fisiche. Per il resto verrà confermato il solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali, in difesa Bastoni, Kolarov e uno tra D’Ambrosio e Skriniar al posto dello squalificato De Vrij. In mediana Brozovic con Barella e molto probabilmente Vidal. Sulle fascia confermati Hakimi a destra e Young a sinistra. In attacco intoccabile la coppia Lukaku-Lautaro.

Iachini dovrebbe riproporre il suo 3-5-2 con Milenkovic, German Pezzella e Caceres davanti a Dragowski. A destra Chiesa, mentre a sinistra ci sarà l’ex Biraghi. In cabina di regia Amrabat con Castrovilli e Bonaventura mezzeali. In attacco probabile riconferma per Kouame e Ribery.