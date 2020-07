Inter Fiorentina probabili formazioni: Eriksen titolare, ancora dubbi in difesa

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Inter-Fiorentina e Antonio Conte sarebbe ancora alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. I nerazzurri devono assolutamente vincere questa sera per scavalcare l’Atalanta e riprendersi la seconda posizione in classifica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro sembrerebbe intenzionato a fare diversi cambi rispetto all’undici schierato contro la Roma.

In difesa potrebbero restare fuori sia Bastoni che Skriniar, con Godin e D’Ambrosio al loro posto. L’unico sicuro del posto da titolare sarebbe De Vrij. Sulla fascia destra Moses farà rifiatare Candreva, mentre a sinistra Young è in vantaggio su Biraghi. In mediana confermati Brozovic e Barella. Sulla trequarti possibile chance per Eriksen dal primo minuto a supporto di Lukaku e Sanchez con Lautaro in panchina

Iachini dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Milenkovic, Pezzella e Caceres davanti a Terraciano. In centrocampo Duncan, Pulgar e Castrovilli, mentre sulle fasce Chiesa e l’ex Dalbert. In attacco ballottaggio tra Cutrone e Kouamé al fianco di Ribery.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

FIORENTINA (3-5-2) : Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Kuamé, Ribery.