Inter-Fiorentina: probabile formazione, diretta tv e statistiche

Inter-Fiorentina, tutte le informazioni sul match.

Nella 30esima giornata di Serie A Tim, la squadra guidata dal Mister Simone Inzaghi giocherà in un San Siro sold out: l'Inter si traveste da predatrice per andare a caccia dei tre punti molto importanti per rimanere in corsa per la lotta scudetto.

Nell'ultimo allenamento di oggi pomeriggio, Inzaghi valuterà le condizioni di Marcelo Brozovic e deciderà se schierarlo da titolare, farlo partire inizialmente dalla panchina o addirittura non convocarlo come è accaduto nell'ultima gara contro il Torino. Nel caso si presentasse quest'ultima possibilità, Inzaghi dovrà decidere chi schierare al suo posto nel 3-5-2 o se cambiare modulo giocando con il trequartista.

In difesa De Vrij ha ancora i postumi dell'infortunio subito ad Anfield: il primo nome sulla lista per sostituirlo e D'Ambrosio con Skriniar spostato sul centro della difesa. Sulla fascia destra ci sarà il ritorno di Denzel Dumfries mentre sulla fascia opposta dovrebbe giocare ancora Perisic e quindi il possibile esordio da titolare di Robin Gosens sarà rimandato.

Il vero problema si presenta a centrocampo dove Inzaghi dovrà fare alcune valutazioni in caso di forfeit di Brozovic: lasciare il 3-5-2 con Vecino o Gagliardini che sostituiranno il croato o passare al 3-4-1-2 con Calhanoglu dietro le punte per dare una maggiore spinta offensiva? Negli ultimi allenamenti del pomeriggio Inzaghi troverà la soluzione.

Il duo d'attacco sarà composto da Dzeko e Lautaro Martinez.

Eurosport.it ha segnalato qualche statistica del match: l'Inter è la squadra contro cui la Fiorentina ha segnato più reti (214). L'Inter ha ottenuto 69 vittorie, la Fiorentina 44 mentre i pareggi sono 54. Nelle gare casalinghe contro i Viola l'Inter ha ottenuto, nelle ultime 19 partite: 16 vittorie 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il match verrà trasmesso in esclusiva su DAZN.