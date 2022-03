Inter-Fiorentina, preoccupa Brozovic. Pronta la mossa di Inzaghi

Inter, ancora qualche dubbio sul centrocampo di domani.

Sabato alle 18 al Meazza andrà in scena Inter-Fiorentina, gara fondamentale per la rincorsa al primo posto dei nerazzurri, ma importantissima anche per i viola in piena corsa per i posizionamenti Uefa (qui le parole di mister Italiano). A poche ore dal match preoccupano ancora le condizioni di Marcelo Brozovic. Dopo esser uscito malconcio la scorsa settimana nella partita di Champions contro il Liverpool, seppur gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni, il problema al polpaccio gli ha fatto saltare la trasferta di Torino contro i granata e ancora non sembra essere rientrato. Come si è visto anche contro la squadra di Juric, l’assenza di Brozovic si fa sentire parecchio nelle dinamiche del gioco interista in quanto nessun giocatore riesce a comandare la regia nerazzurra come il croato.



Come riportato dall'inviato di SkySport da Appiano Andrea Paventi, Brozovic starebbe comunque meglio e diventa dunque l'allenamento di oggi pomeriggio fondamentale per decidere se sarà tra gli undici titolari.



Per La Gazzetta dello Sport una eventuale rinuncia a Brozovic porterebbe Inzaghi a virare su Vidal nell’11 iniziale. Dopo esser entrato anche bene nella fase finale della partita contro il Torino, il centrocampista cileno in settimana è stato protagonista fuori dal campo con delle dichiarazioni che non sono piaciute alla società e che gli sono costate una multa. Per il giocatore, che è in scadenza a giugno 2023, i prossimi dovrebbero essere gli ultimi mesi in nerazzurro poiché come ha dichiarato sogna di andare a giocare in Brasile e su di lui ci sarebbe il Flamengo.