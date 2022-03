Inter-Fiorentina, pericolo per tre nerazzurri: con un giallo saltano la Juve

Inter-Fiorentina, i nerazzurri sono obbligati a vincere dopo il pareggio di Torino per restare in scia del Milan ma dovranno fare attenzione ai diffidati.

Sono tre i diffidati tra i nerazzurri per il match di domani che in caso di cartellino giallo salterebbero il derby d’Italia con la Juventus dopo la sosta. Simone Inzaghi rischia di fare a meno di Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Arturo Vidal. Contro la Fiorentina dovrebbero partire tutti e tre da titolari ma non è da escludere che almeno uno di loro venga risparmiato. C’è da sottolineare che la sfida dello Stadium potrebbe risultare fondamentale per la classifica, specialmente nel caso in cui i nerazzurri non dovessero vincere contro i viola e se la Juventus dovesse battere la Fiorentina. I bianconeri sono attualmente a soli 3 punti dall’Inter, che deve ancora recuperare la sfida con il Bologna.

A preoccupare sono soprattutto Lautaro e Bastoni, due elementi imprescindibili che in questo momento Inzaghi non potrebbe affatto permettersi di lasciare fuori. In difesa già non ci sarà l’infortunato De Vrij e al suo posto dovrebbe essere schierato Danilo D’Ambrosio che dovrebbe essere schierato sul centro destra con lo slittamento di Skriniar al centro e Bastoni a sinistra. L’argentino ha ritrovato la via del gol dopo un periodo di astinenza e dovrebbe scendere in campo dal 1’, Inzaghi starebbe valutando se sostituirlo con Alexis Sanchez oppure rischiarlo. A centrocampo contro i viola non ci dovrebbe essere ancora Brozovic, ancora non al meglio dopo l’infortunio rimediato contro il Liverpool, al suo posto è ballottaggio tra Vidal e Gagliardini con il cileno favorito.