Inter-Fiorentina 0-1: i nerazzurri affondano definitivamente: rivivi la live con noi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/04/2023

96′ – Finisce qui

93′ – Giallo per Acerbi

90′ – Cinque minuti di recupero

78′ – Ammonito Amrabat

77′ – Dentro Asllani e Dzeko per Mkhitaryan e Brozovic

76′ – Ammonito Brozovic

75′ – Escono Ikonè e Mandragora per Barak e Ranieri

73′ – Occasione Inter! Dumfries crossa in mezzo, Bellanova calcia in posizione ravvicinata e Terracciano compie un miracolo

65′ – Dentro Sottil e Amrabat e fuori Castrovilli e Saponara

64′ – Occasione Inter! Dumfries entra in area, ma calcia fuori

63′ – Entrano Bellanova, Lautaro e de Vrij ed escono Bastoni, Gosens e Correa

62′ – Occasione Fiorentina! Difesa Inter aperta, palla ad Ikonè che calcia largo

58′ – Occasione Inter! Brozovic centra la barriera su punizione. Barella sulla respinta prova al volo e colpisce il palo

57′ – Ammonito Castrovilli

52′ – Gol Fiorentina! Angolo per i Viola, testa di Cabral, Onana salva. Sulla ribattuta, testa di Bonaventura che firma il vantaggio

49′ – Occasione Inter! Bastoni in mezzo e Lukaku a porta sguarnita cicca il pallone

47′ – Occasione Fiorentina! Castrovilli con il destro a giro sfiora il palo

46′ – Occasione Inter! Barella crossa per Gosens che in spaccata manda alto

45′ – Comincia la ripresa a San Siro con Milenkovic per Martinez Quarta

Un’Inter bella e propositiva quella vista in questo primo tempo. Alla squadra di Inzaghi manca solo il gol, viste le tante occasioni avute. Ma attenzione alla Fiorentina, perchè quando la difesa nerazzurra si apre, diventa pericolosa e crea occasioni potenzialmente letali.

47′ – Finisce il primo tempo

45′ – Due minuti di recupero

36′ – Occasione Fiorentina! Saponara calcia, ma è rimpallato. Il pallone va verso Ikonè che liscia il tiro

29′ – Occasione Inter! Lukaku lanciato in profondità, ma il suo tiro è deviato in angolo

26′ – Occasione Inter! Dumfries serve Lukaku che salta due difensori, ma perde il tempo per calciare

24′ – Occasione Inter! Barella serve Dumfries che la mette in mezzo per Lukaku, ma il belga non arriva per un soffio sul pallone

20′ – Occasione Inter! Mkhitaryan taglia in due la difesa Viola, ma si fa ipnotizzare a tu per tu con Terracciano. Sulla respinta prova la rovesciata, ma la palla va sull’esterno rete

12′ – Occasione Fiorentina! Castrovilli calcia di destro, gran riflesso di Onana che poi si ripete sul rimpallo

6′ – Occasione Inter! Angolo di Brozovic, Gosens di testa sul primo palo, ma palla alta di poco

1′ – Rotola il pallone a San Siro

Inter-Fiorentina, manca poco all’inizio della partita. Dopo due sconfitte consecutive contro Spezia e Juventus, e dopo la pausa per le nazionali che ha messo in emergenza la rosa nerazzurra, gli uomini di Inzaghi vanno alla ricerca della vittoria che manca dalla partita contro il Lecce. A San Siro, arriva la Fiorentina, squadra tradizionalmente ostica ai nerazzurri e con il dente avvelenato visto come è arrivata la sconfitta nella partita d’andata.

Di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

All. Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Castrovilli; Ikonè, Cabral, Saponara.

All. Vincenzo Italiano.