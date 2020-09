Inter-Fiorentina, le probabili formazioni. Eriksen e Perisic dal 1'?

L'Inter di Antonio Conte, dopo non aver giocato la prima giornata di campionato contro il Benevento rinviata al 30 settembre, esordirà in Serie A sabato alle 20.45 a San Siro contro un avversario ostico come la Fiorentina.

Molta curiosità per vedere la prima formazione ufficiale che Antonio Conte schiererà sul terreno di gioco. Le prove tattiche svolte negli ultimi giorni ad Appiano Gentile fanno ipotizzare ad un 3-4-1-2 con Eriksen, favorito, in ballottaggio con Sensi per il ruolo di trequartista. Ci sarà spazio per i nuovi Hakimi e Kolarov, mentre Vidal dovrebbe partire dalla panchina, ma non sono escluse sorprese dell'ultimo minuto. Un gran dubbio per Conte riguarda la fascia sinistra con Perisic che dovrebbe essere preferito a Young. In difesa De Vrij è squalificato, Bastoni giocherà da centrale nella difesa che sarà completata da D'Ambrosio a destra.

Nella Fiorentina, mister Iachini dovrebbe confermare gran parte della squadra vittoriosa contro il Torino alla prima. Tornerà dalla squalifica Amrabat che si posizionerà in mezzo al campo dove verrà confermato Bonaventura. In dubbio capitan Pezzella, in caso di forfait al suo posto Ceccherini. In campo l'ex Biraghi, mentre Borja Valero partirà dalla panchina. Davanti Ribery-Kouamè.

Inter-Fiorentina probabili formazioni:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lautaro M., Lukaku

Fiorentina: (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouamè