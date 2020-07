Inter Fiorentina le probabili formazioni: Eriksen e Lautaro verso la panchina

Domani sera alle 21.45 i nerazzurri sfideranno al San Siro la Fiorentina per la trentacinquesima giornata di Serie A. L’Inter viene dal pareggio esterno contro la Roma che ha quasi definitivamente fatto sfumare il sogno scudetto. I viola, invece, sono reduci da 5 risultati utili consecutivi che li hanno allontanati dalle zone basse della classifica.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Antonio Conte dovrebbe riproporre il 4-3-1-2 con Skriniar, De Vrij e Godin (favorito su Bastoni) davanti ad Handanovic. Sulla fascia destra fuori Candreva, al suo posto ci sarà Moses; a sinistra probabile chance dal 1’ per Biraghi. In mediana confermato il duo composto da Barella e Brozovic con Borja Valero sulla trequarti. In attacco torna titolare Lukaku, al suo fianco favorito Sanchez su Lautaro Martinez.

Beppe Iachini dovrebbe schierare il 3-5-2 utilizzato nelle ultime uscite con Terraciano in porta al posta dell’indisponibile Dragowski; linea difensiva composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. In mediana Pulgar con Duncan e Castrovilli ai suoi lati, mentre sulle corsie laterali ci saranno Chiesa e l’ex Dalbert. In attacco ballottaggio tra Kouame e Cutrone al fianco di Ribery.