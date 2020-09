Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali. Non c'è Hakimi

Comincia l'avventura dell'Inter nel campionato di Serie A 2020/2021, con una sfida molto complicata contro la Fiorentina di Beppe Iachini, reduce dalla vittoria casalinga nella prima giornata contro il Torino per 1-0.

Sorprende Antonio Conte che decide di lasciare in panchina il neo-acquisto Achraf Hakimi in favore di Ashley Young. In mezzo, Brozovic vince il ballottaggio nei confronti di Gagliardini, mentre sulla fascia sinistra si rivede Ivan Perisic. Sulla trequarti presente Eriksen.

Di seguito le formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen, Lukaku, Lautaro.

Panchina: Radu, Hakimi, Gagliardini, Sanchez, Sensi, Ranocchia, Vidal, Dalbert, Pirola, Skriniar, Nainggolan, Pinamonti.

FIORENTINA (3-5-2-): Dragowski; Ceccherini, Milenkovic, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Kouame

Panchina: Terracciano, Pezzella, Dalle Mura, Igor, Borja Valero, Duncan, Saponara, Lirola, Venuti, Montiel, Vlahovic, Cutrone.