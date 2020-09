Inter Fiorentina, Iachini: “Non andremo lì a subire, andremo a giocarcela”

L'Inter esordirà in questo campionato domani sera alle 20.45 allo Stadio San Siro contro la Fiorentina. I viola sono reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Torino nella prima giorna Di Serie A. Il tecnico Beppe Iachini ha parlato come di consueto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i nerazzurri, ecco di seguito riportate le sue parole:

"Affrontiamo una big, la prima antagonista della Juve, ma non andremo lì a subire. Non si può andare lì a difendere: dobbiamo utilizzare le nostre armi per creare dei problemi. Avremo davanti una squadra che per forza e qualità ci metterà in difficoltà. Avrei preferito affrontare l'Inter più avanti dato che abbiamo iniziato a lavorare da poco. Affrontiamo una big, la prima antagonista della Juve, con Conte al secondo anno: la stagione passata hanno chiuso secondi a un punto, hanno fatto bene in Europa: servirà una grande prestazione".

"Corsie laterali decisive? Sicuro. Il Torino è calato nella ripresa perché li abbiamo fatti correre. L'Inter ha esterni molto forti: ci siamo preparati ma non andremo lì a subire, andremo a giocarcela. Poi è chiaro che conta anche la forza degli avversari, ma da quando sono arrivato abbiamo vinto molto in trasferta e vogliamo provarci anche domani".