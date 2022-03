Inter Fiorentina formazioni ufficiali, chi gioca tra Gosens e Perisic

Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina sono state rese note.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, per evitare di perdere terreno sulla capolista Milan, ha deciso che in campo dal 1' partiranno questi undici:

(3-5-2) Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Lautaro, Dzeko. Una formazione "condizionata" dalle assenze del perno difensivo De Vrij e dal play-maker Brozovic. Insomma, quelli con i piedi più educati che spesso fanno passare l'avvio dell'azione dai propri piedi.

A questa formazione, l'allenatore gigliato Vincenzo Italiano risponde con:

(4-3-3) Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Saponara, Piatek, Gonzalez. Uno schieramento che dà prova di come gli ospiti non verranno a San Siro per effettuare una gita fuori porta.