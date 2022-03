Inter-Fiorentina, dalle vittorie allo scudetto: parla Bastoni

Inter-Fiorentina, Alessandro Bastoni analizza la gara contro i Viola.

Tra qualche minuto, allo stadio San Siro, andrà in scena uno degli anticipi di Serie A che vedrà protagonista la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi e quella di Vincenzo Italiano che si trovano in una condizione differente: i primi non stanno avendo un buon momento da qualche tempo e non riescono ad avere continuità di vittorie e prestazioni rischiando di compromettere in maniera definitiva la corsa al tricolore; i secondo continuano a cullare il sogno di arrivare in Europa League e contro le grandi hanno sempre dato dei grossi grattacapi.

Prima della partita, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, il quale ha analizzato gli aspetti della gara, sostenendo come la Fiorentina sia un avversario molto temibile, ma che l'intenzione dell'Inter è quella di essere compatti e di tornare quelli che sono stati due mesi fa, quando lo scudetto sembrava essere in cassaforte. Adesso, in questo rush finale, a partire dalla partita di oggi, per Bastoni bisogna ritornare assolutamente a trovare continuità in termini di vittorie.

Vedremo come approcceranno la partita i ragazzi, di sicuro questa è un'occasione, seppur molto complicata visto il momento ed il valore dell'avversario, da non dover fallire, altrimenti, vista anche la vittoria del Napoli contro l'Udinese e viste le partite non proibitive di Milan e Juventus, il treno scudetto rischia di compromettersi in maniera probabilmente irreversibile. Tocca a Inzaghi e i suoi ragazzi invertire la tendenza e tornare a fornire vittorie preziose per arrivare alla seconda stella.