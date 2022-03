Inter-Fiorentina, da Vidal fino alla 'strigliata': le parole di Inzaghi

Inter-Fiorentina, Simone Inzaghi parla prima della partita.

L'allenatore nerazzurro, dopo il pareggio deludente contro il Torino, è ancora sotto i riflettori visto che la squadra nerazzurra ha dilapidato tutto il vantaggio che aveva accumulato nei confronti delle rivali per arrivare allo scudetto. Proprio prima della partita contro la Fiorentina, ai microfoni di Dazn, il tecnico dell'Inter ha parlato della partita, ma anche dell'ultima settimana vissuta tra 'strigliate', ma anche con la famosa grigliata servita per stemperare la tensione e per cementare il gruppo in vista di questo rush finale. Ecco le parole di Inzaghi:

Sulla posizione dei centrocampisti: "Penso che all'inizio parta Calhanoglu centrale, ma poi si faranno delle rotazioni. Vidal? Si è sempre allenato nel migliore dei modi e ha fatto sempre bene. Ci spiace aver lasciato qualche punto, ma è tutto secondo i programmi.

Sulla settimana: "Siamo riusciti a lavoro di più ed abbiamo fatto una grigliata insieme. Non avendo l'impegno infrasettimanale abbiamo avuto tempo per lavorare di più e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi".

Insomma, oggi non si può assolutamente sbagliare e tutto quello che è accaduto nel corso della scorsa settimana va messo da parte. L'unica cosa che conta saranno i tre punti, per evitare che il Napoli e il Milan possano allontanarsi in maniera pressocchè irreversibile e per evitare che la Juventus, in attesa dello scontro diretto della prossima giornata di campionato, possa avvicinarsi ed entrare a tutti gli effetti nella lotta scudetto dopo aver fatto una grandissima rimonta. Inzaghi sa tutto questo ed oggi dovrà porre un rimedio per evitare di perdere altri punti.