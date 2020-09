Inter-Fiorentina, D'Ambrosio: "Volevamo questa vittoria. Do sempre il 100%"

Danilo D'Ambrosio è stato il match winner per l'Inter nella rocambolesca vittoria contro la Fiorentina. Ai microfoni di Dazn queste sono le prime impressioni del difensore nerazzurro a fine gara: "Vincere è sempre importante, noi cerchiamo di farlo senza soffrire come stasera. Ma la partita è stata difficile dall'inizio, poi siamo stati bravi perchè volevamo fortemente questa vittoria. Abbiamo molti cambi che ci possono aiutare".

D'Ambrosio è il miglior goleador nerazzurro dopo Lukaku e Lautaro nel 2020, ma lui non ci pensa: "Loro fanno un altro lavoro, io cerco di non far prendere gol, poi se capita li faccio anche. Cerco sempre di farmi trovare pronto, mettere in difficoltà il mister nelle scelte e dare il 100% per questa maglia".

Alla domanda sullo scudetto, D'Ambrosio, glissa un po', ma forse nemmeno troppo: "Il nostro è un processo di crescita, cerchiamo di migliorare quello che abbiamo fatto lo scorso anno".