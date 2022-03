Inter-Fiorentina 1-1: le parole di D'Ambrosio con una promessa ai tifosi

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine del pareggio con la Fiorentina

Il difensore leader dello spogliatoio nerazzurro ha risposto così sul calo della squadra: “Noi a prescindere da quello che fanno le altre puntiamo la vittoria. Oggi abbiamo avuto le nostre occasioni, nella ripresa abbiamo fatto sicuramente meglio. Manca sicuramente un pizzico di determinazione in più. Non posso recriminare nulla per quanto riguarda l’impegno della squadra, la squadra dà tutto, sia chi gioca dall’inizio sia chi entra”.

Sulla delusione dei tifosi e i fischi a fine gara il difensore prova a rassicurare l'ambiente con queste parole: "Noi daremo tutto fino alla fine in campo. Questo è sicuro".