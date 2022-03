Inter-Fiorentina 1-1: i nerazzurri deludono ancora. Rivivi la gara

96' - Finisce qui la partita

95' - Occasione Fiorentina! Ikonè parte in solitaria, ma solo davanti ad Handanovic si fa ipnotizzare

90' - Escono Milenkovic, Piatek e Nico Gonzalez ed entrano Quarta, Cabral e Callejon

89' - Fuori Vidal e dentro Caicedo

89' Occasione Inter! Vidal spalle alla porta scarica per Sanchez che tira sicuro, ma Biraghi ribatte

86' - Occasione Inter! Vidal serve in profondità Barella il cui destro è debole

80' - Escono Perisic e Bastoni ed entrano Dimarco e Gosens

74' - Esce Saponara ed entra Ikonè. Escono Dzeko e Lautaro ed entrano Sanchez e Correa

72' - Cartellino giallo per D'Ambrosio

67' - Rigore negato dopo aver visto al VAR

66' - Calcio di rigore per l'Inter! Fallo di Venuti su Lautaro Martinez. L'arbitro va a rivedere

63' - Occasione Inter! D'Ambrosio serve Perisic che crossa in mezzo, la difesa Viola libera

55' - Dumfriessssssss! Cross di Perisic sul secondo palo, l'olandese svetta di testa e pareggia i conti!

53' - Occasione Inter! Vidal pesca Perisic che la mette forte in mezzo, ma Terracciano c'è

50' - Fiorentina in vantaggio! Nico Gonzalez crossa in mezzo, si inserisce Torreira che batte Handanovic

48' - Doppia occasione per l'Inter! Palla persa da Gonzalez che arriva a Vidal, ma Terracciano compie il miracolo, poi ci prova anche Barella, ma altro miracolo del portiere Viola

45' - L'arbitro fischia l'inizio della ripresa!

Inter troppo lenta e che a fatica riesce a trovare gli spazi e le intese giuste. La difesa regge, ma in mezzo troppi errori in disimpegno e punte poco servite. Spesso troppo nervosismo, specie in Barella sempre a sbracciare contro i compagni. Fiorentina che gioca bene, anche se soffre sul finale, ma la squadra di Italiano ha avuto opportunità potenziali per passare in vantaggio.

45' - Finisce qui il primo tempo

42' - Annullato gol a Lautaro! Dumfries crossa in mezzo per l'argentino che insacca a porta vuota, ma in fuorigioco

40' - Ammonito Milenkovic

39' - Occasione Inter! Barella serve Dzeko, il bosniaco in caduta calcia e Terracciano para con la faccia

33' - Occasione Inter! Dumfries crossa in mezzo per Vidal che prova l'acrobazia e la palla va alle stelle

21 ' - Occasione Fiorentina! Nico Gonzalez fallisce incredibilmente il vantaggio con la respinta di Skriniar, poi Saponara murato da Vidal. Inter che non c'è

13' - Occasione Fiorentina! Saponara prova il destro dalla distanza, Handanovic blocca in due tempi

6' - Occasione Fiorentina! Combinano Castrovilli e Gonzalez che prova il sinistro, respinto bene da Handanovic

1' - Comincia la partita a San Siro

Inter-Fiorentina, manca pochissimo alla partita di San Siro.

La squadra nerazzurra di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare una sfida parecchio complicata sia per il grande valore dell'avversario che, già nella partita di andata ha sfiorato la vittoria, sia per quanto riguarda il momento della squadra visto che la vittoria fatica ad arrivare con continuità e con essa delle prestazioni convincenti e sicure. A questo si aggiungano anche le assenze di Stefan de Vrij e di Marcelo Brozovic, usciti per infortunio nella partita di Anfield contro il Liverpool e ancora alle prese con i loro problemi fisici. Per questo servirà la migliore Inter, ma soprattutto servirà ad arrivare al risultato prima della pausa per le nazionali e prima della partita contro la Juventus che è riuscita ad entrare in maniera clamorosa nella lotta scudetto.

Intanto, di seguito, ecco le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

All. Simone Inzaghi.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Saponara.

All. Vincenzo Italiano.