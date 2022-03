Inter-Fiorentina 1-1, Dumfries il migliore, Barella male: le pagelle

Inter-Fiorentina 1-1, i nerazzurri salutano lo scudetto.

La squadra di Simone Inzaghi non va oltre il pareggio nella partita contro la Fiorentina. Partita tosta, soprattutto nel secondo tempo in cui le occasioni ci sono state per entrambe le squadre, con una gara intensa, ma i nerazzurri hanno fatto solo sette punti in sette partite e vedono allontanarsi inesorabilmente il campionato. E la prossima c'è la Juventus.

Intanto, ecco le pagelle dei nerazzurri:

HANDANOVIC, 7: Grande partita del portiere sloveno che, questa sera, para tutto su Gonzalez, Saponara e, sul finale, soprattutto su Ikonè salvando il risultato.

D'AMBROSIO, 6: Ha un cliente scomodo come Saponara, ma riesce a contenerlo come può. Limita molto le scorribande offensive.

SKRINIAR, 6,5: Annulla completamente Piatek che non vede palla e talvolta cerca anche di suonare la carica ai suoi provando a spingersi in avanti, ma senza effetto alcuno.

BASTONI, 6: Buona partita per il difensore della Nazionale. In difesa limita i danni, mentre in avanti si vede poco. E' un po' frenato dalla diffida che pende su di lui, soprattutto in vista della Juventus.

DUMFRIES, 7: Il migliore per i nerazzurri. Nessuna sbavatura ed ha anche il merito di pareggiare la partita con un imperioso colpo di testa su cross di Perisic.

BARELLA, 5: Irritante. Indisponente. Sbaglia tantissimo sia negli appoggia che nella gestione e nella conclusione. Non solo, ma quando a sbagliare sono i suoi compagni è sempre il primo a lamentarsi e sbracciare. Difetti che deve assolutamente limitare.

CALHANOGLU, 5,5: Rispetto a chi precedentemente ha sostituito Brozovic ha fatto meglio, ma la partita non è di certo positiva. Sbaglia tanti palloni pericolosissimi in fase di prima costruzione e non da grande apporto in mezzo al campo. Se anche nei piazzati non è preciso, si capisce bene il periodo.

VIDAL, 5,5: Anche lui poco preciso, anche se ha per due volte la palla per ribaltare la partita. Tanta grinta, ma la qualità ed il fiato non sono più quelli dei bei tempi.

PERISIC, 6: Primo tempo non positivo per il croato che come tanti compagni sbaglia tantissimo. Poi, nella ripresa, riprende in mano la situazione e sforna un grande assist per Dumfries, oltre a tante potenziali occasioni.

DZEKO, 5: Ha l'occasione del vantaggio, ma Terracciano è bravissimo ad immolarsi. Troppo statico e ancora scadente nell'intesa con Lautaro Martinez in attacco.

LAUTARO, 5: Sembra essere tornato il Toro pre-Salernitana. Anche lui troppo statico e tendente a dialogare poco con il compagno di reparto. Troppo poco per portare a casa il risultato.

DIMARCO, SV

GOSENS, SV

SANCHEZ, SV

CAICEDO, SV

CORREA, SV