Inter, finale e milioni in arrivo: ecco quanto vale la Coppa Italia

Inter, la vittoria contro il Milan di ieri sera ha permesso ai nerazzurri di andare in finale di Coppa Italia e anche un guadagno economico.

Come riportato da Calcio e Finanza, la finale ha portato nelle casse interiste poco meno di 3 milioni di euro, una cifra che è comunque destinata ad aumentare in quanto in caso di vittoria della Coppa Italia potrebbero arrivare altri 4,5 milioni di euro, mentre in caso di sconfitta in finali verrebbero incassati comunque altri 2 milioni di euro. I nerazzurri scopriranno questa sera la squadra con cui si giocheranno la Coppa all’Olimpico di Roma il prossimo 11 maggio tra Juventus e Fiorentina. I bianconeri partono da favoriti in virtù dello 0-1 del Franchi all'andata con il gol in trasferta che potrebbe valere doppio.

Sottolinea Calcio e Finanza che i proventi della Coppa Italia sono sensibilmente aumentati rispetto agli anni passati grazie soprattutto all’ accordo con Mediaset che detiene i diritti televisivi della competizione. L’emittente televisiva ha raggiunto un accordo triennale sulla base di poco più di 48 milioni di euro a stagione: “il 27% in più rispetto al ciclo precedente e addirittura del doppio rispetto al 2015-2018”. La passata stagione, infatti, la Juventus ha guadagnato soltanto 2,7 milioni di euro dopo la vittoria in finale, mentre la seconda classificata 1,15 milioni di euro.