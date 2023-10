Inter, finale di Istanbul, Dimarco non rivela il suo pensiero su Lukaku

di Redazione, pubblicato il: 19/10/2023

(Inter) Federico Dimarco è stato ospite del programma di Alessandro Cattelan su RAI 2. Il conduttore, noto tifoso interista, è tornato sulla finale di Champions di Istanbul e in particolare al momento della respinta di Lukaku sulla ribattuta dopo la traversa.

Il laterale nerazzurro è stato criptico ma evidentemente sincero.

“In quel momento cosa pensi? Hai il tempo per pensare?», chiede Cattelan. Dimarco preferisce mantenere l’aplomb: «Facciamo una cosa: te lo dico dopo”.

E’ ipotizzabile che il pensiero dell’esterno nerazzurro non sia stato propriamente amichevole nei confronti del belga e che abbia preferito non ripetere in pubblico la sua delusione?