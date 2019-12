Inter, ferie si, ma Borja Valero e Esposito sono già al lavoro

Lo ha chiesto Conte ai giocatori di fare i compiti a casa anche durante la sosta. Due di loro, guarda caso il “nonno” e lo “scugnizzo” hanno seguito alla lettera le indicazioni del mister.

Borja Valero ha pubblicato un video del suo allenamento in solitaria, commentato così: “Continua il lavoro, non si molla un c****!”

Sebastiano Esposito, dopo la grande gioia dell’esordio e del gol con tanto di record per il marcatore più giovane della storia del club davanti al pubblico di San Siro, è tornato a casa, a Castellamare di Stabia. Il sito di Repubblica informa che anche lui non ha perso tempo ed ha chiesto alla società nella quale ha esordito di aprirgli i cancelli per permettergli di allenarsi, sotto la guida attenta del padre, ex giocatore e vice allenatore della Juve Stabia.

I suoi vecchi dirigenti sono stati ovviamente ben felici di ospitare di nuovo Sebastiano sui campi che lo videro tirare i primi calci ad un pallone e dove è cresciuto anche Gigio Donnarumma.