Inter femminile, la squadra si rinforza: cinque nuovi acquisti

L'Inter Femminile ha iniziato a preparare la stagione 2019/2020. Sarà un'annata importante, con le nerazzurre che giocheranno in serie A, dopo aver trionfato nel campionato cadetto.

Il nuovo tecnico Attilio Sorbi avrà a disposizione cinque nuove giocatrici. Con una nota presente sul sito del club, l'Inter ha ufficializzato queste operazioni di mercato.

"L'Inter Femminile di Attilio Sorbi è partita questa mattina in direzione Pinzolo, dove la squadra effettuerà il ritiro di preparazione alla nuova stagione. Della rosa a disposizione del tecnico nerazzurro fanno parte anche gli ultimi acquisti: Julie Martine Debever (da Guingamp), Anna Emilia Auvinen (da HJK), Eva Bartoňová (da Slavia Praga), Andreia Alexandra Norton (da SC Sand) e Ella Van Kerkhoven (da Anderlecht) sono infatti ufficialmente delle nuove giocatrici dell'Inter. Dopo una tre giorni di intenso lavoro al Centro di Formazione Suning, per le nerazzurre è tempo di trasferirsi in Trentino, dove venerdì 9 agosto l'Inter sarà protagonista contro l'ACF Trento Clarentia. Subito dopo la partita, ci sarà la possibilità per i tifosi di incontrare le giocatrici dell'Inter e di conoscere da vicino tutti i volti nuovi della squadra, per una breve sessione di firme e foto".