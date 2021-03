Inter Femminile, il derby col Milan termina per 1-4: il tabellino

E' una domenica senz'altro amara quella di oggi per l'Inter Femminile allenata da Mister Attilio Sorbi. Le nerazzurre infatti, sono crollate in casa contro il Milan di Maurizio Ganz.

A portare in vantaggio le padrone di casa è stata Moller Hansen al minuto 8, ma 7 minuti ecco il dominio rossonero. A salire in cattedra è Valentina Giacinti che mette a segno un poker partendo al minuto 15 per poi ripetersi anche al minuto 31, 36 e 63.

Con la vittoria di oggi, le ragazze di Ganz si portano a soli sei punti di distanza dalla capolista Juventus. Tre punti che pesano come un macigno e che rappresentano per l'Inter di Sorbi una grande occasione persa.