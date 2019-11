Inter, Federico Pastorello si congratula con Lukaku su Instagram

Romelu Lukaku sta vivendo un ottimo periodo di forma: l'attaccante belga sta trascinando i nerazzurri e ieri sera è stato protagonista di una straordinaria prestazione contro lo Slavia Praga. Doppietta e feeling con il compagno di reparto Lautaro, con tutti i tifosi in visibilio per la coppia d'attacco.



Federico Pastorello, suo agente, si è voluto congratulare con lui. Il famoso procuratore, attraverso un post su Instagram, spende parole al miele nei confronti del suo assistito allenato da Conte.



"La tua miglior partita!", queste le parole condivise sui social da parte dell'agente, che si complimenta con Lukaku. Il belga, dopo in campionato, lascia il segno anche in Champions.