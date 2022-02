Inter: febbraio rovente tra Campionato, Champions League e Coppa Italia

Inter, un febbraio di fuoco attende i nerazzurri.

Dopo aver affrontato un mese di gennaio di ferro, l’Inter dovrà vedersela con un mese di febbraio che non sarà da meno. Dopo la sosta nazionali dovuta agli impegni delle nazioni americane scese in campo per le qualificazioni ai mondiali 2022, l’Inter tornerà in campo sabato 5 febbraio per giocare la 24° giornata di Serie A, che sarà il Derby di Milano. Sarà una sfida importante perché vedrà affrontarsi la squadra capolista, contro la sua inseguitrice. Attualmente l’Inter ha 4 punti di distacco sul Milan e ha anche una partita in meno, dato che lo scorso 6 gennaio non ha disputato il match contro il Bologna.

Martedì 8 febbraio l’Inter ospiterà a San Siro il suo grande ex Josè Mourinho e la sua Roma, gara valida per aggiudicarsi il pass nelle semifinali della Coppa Italia. Sabato 12 febbraio l’Inter farà tappa a Napoli, altra gara importantissima per il vertice della classifica.

Mercoledì 16 febbraio andrà in scena il primo atto degli ottavi di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Nerazzurri che tornano a disputare un ottavo di finale in Champions a distanza di 10 anni. Nerazzurri che dovranno fare a meno di Nicolò Barella, squalificato per 2 giornate dopo il cartellino rosso rimediato contro il Real Madrid.

Le ultime 2 partite del mese di febbraio saranno: domenica 20 febbraio contro il Sassuolo e contro il Genoa nel giorno 26 o 27 febbraio (data e ora ancora da decidere).

Simone Inzaghi, in queste ultime 2 partite, spera di avere nel suo arco altre due frecce a sua disposizione: Joaquin Correa, ma soprattutto il nuovo acquisto Robin Gosens.