Inter, fattore San Siro decisivo: Conte eguaglia il record post triplete

L’Inter è ormai sempre più vicina alla conquista del suo diciannovesimo scudetto. La vittoria di misura contro l’Hellas Verona, arrivata dopo due pareggi consecutivi in trasferta contro Napoli e Spezia, ha praticamente chiuso il discorso scudetto. Per avere la certezza aritmetica i nerazzurri dovranno conquistare 5 punti nelle prossime 5 partite; ma non è escluso che possa arrivare già nella prossima giornata, tutto dipenderà dai risultati di Atalanta e Milan

Un fattore molto importante in questa stagione è stato senza dubbio quello del San Siro. Gli uomini di Antonio Conte sono praticamente imbattibili quando sono tra le mure amiche. Dopo la sconfitta nel derby di andata e il pareggio in rimonta col Parma, l'Inter ha vinto tutte le successive 13 partite giocate al Meazza realizzando 33 gol e subendone appena 8.

Il successo contro il Verona, inoltre, ha permesso ai nerazzurri di eguagliare il record di vittorie in casa consecutive realizzato da Benitez e Leonardo nella stagione post-Triplete. Antonio Conte, con ancora 3 partite da giocare al San Siro ( Sampdoria-Roma-Udinese), potrebbe dunque battere il record del 2010/2011 ed entrare ancora una volta nella storia dell’Inter.