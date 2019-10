Inter, Fassone è fiducioso: "Renderà campionato avvincente"

Protagonista di un'esperienza come dirigente del Milan non proprio esaltante, Marco Fassone è pronto a voltare pagina. Nel frattempo, l'ex DS rossonero con trascorsi anche all'Inter e al Napoli, ha parlato proprio dei nerazzurri facendo riferimento all'apporto di Antonio Conte. Queste le sue parole:

“Insieme a Juve e Napoli l'Inter renderà il campionato avvincente e credo che Conte abbia dimostrato di essere un grande allenatore capace di ottenere risultati con tutte le squadre che ha allenato”.

Insomma, da quando il tecnico di Lecce siede sulla panchina nerazzurra tutti non fanno altro che parlare dell'inevitabile cambio di marcia della squadra. Adesso però, i meneghini hanno in testa solo la sfida con la Juventus in programma domenica sera.