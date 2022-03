Inter, fantasia cercasi: tre giocatori per sbloccare la squadra

Inter, nerazzurri devono assolutamente cambiare marcia per lasciarsi alle spalle un inizio di 2022 in cui non sono riusciti a brillare.

La squadra di Simone Inzaghi non vince da ben cinque partite e non trova la via del gol da 4. A preoccupare è soprattutto il vistoso calo di intensità e l'involuzione tattica, adesso il tecnico è chiamato alla svolta per non rischiare di allontanarsi dalla vetta della classifica. Questa sera contro la Salernitana ultima in classifica i nerazzurri avranno la grande occasione di tornare a segnare e soprattutto alla vittoria.

Non sono solo gli attaccanti ad essersi inceppati, anche il centrocampo è apparso bloccato è senza idee (leggi qui il nostro focus). Questa Inter ha bisogno di più fantasia, creatività e di giocatori in grado di inventare giocate e poter cambiare le partite. La cura a questa crisi potrebbe arrivare da tre giocatori in particolare: Hakan Calhanoglu, Alexis Sanchez e Joaquin Correa.

Il turco, dopo un avvio di stagione deludente, è stato uno dei trascinatori del club nerazzurro nel girone di andata con 6 gol e 8 assist realizzati. Nel mese di febbraio è apparso discontinuo e impreciso ma ha tutte le carte in regola per tornare su alti livelli. Il cileno invece è stato l’uomo in più degli ultimi mesi, rivelandosi spesso decisivo e letale quando è stato chiamato in causa. Un attaccante mobile in grado di dare imprevedibilità e dettare gioco. Abile nel tiro tiro da fuori e ottimo assist man. Inzaghi adesso può contare nuovamente anche su un certo Joaquin Correa, un giocatore che alla Lazio si è spesso rivelato devastante. La sua esperienza in nerazzurro è stata segnata finora da alcuni infortuni e ora ha la possibilità di mettersi finalmente in luce. L’argentino può ricoprire tutti i ruoli offensivi, è dotato di corsa, dribbling e ottimi colpi. L’Inter ha bisogno anche di questi tre talenti per invertire la rotta e tornare a brillare.