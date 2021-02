Inter, Facchetti: “L’azionarato popolare garantirebbe stabilità per il futuro”

In casa nerazzurra continua a tenere banco la situazione societaria. Suning avrebbe ormai deciso di cedere la società e sarebbe alla ricerca di un buon acquirente. Al momento ci sarebbe in pole position il fondo Bc Partners, ma non è ancora da escludere un possibile ingresso in società di un azionariato popolare.

Sul futuro societario dell’Inter è intervenuto anche Gianfelice Facchetti, figlio della bandiera Giacinto, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di firenzeviola.it in vista del prossimo impegno di campionato tra Fiorentina e Inter. Ecco di seguito riportate le sue parole:

"Sono sicuro che sia qualcosa che Suning non avrebbe mai voluto. La prospettiva non era questa. La pandemia e le decisioni del governo cinese, hanno portato a questo punto. La fortuna nel momento difficile è che gli estimatori non mancano, quindi credo che nel giro di pochi mesi si arriverà una soluzione. Dall'altro si pone una riflessione sul fatto che per una società di calcio essere in balia di fondi speculativi, espone a questi rischi. In questo senso, mi auguro che la possibilità di un azionariato popolare diffuso per supportare che rileverà la maggioranza del club sia l'unica strada da seguire. Garantirebbe sicurezza per il futuro".