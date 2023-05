Inter, Euroderby, Inzaghi ha deciso, due novità eccellenti

di Redazione, pubblicato il: 10/05/2023

(Inter) A meno di due ore dall’Euroderby d’andata arrivano conferme sulle formazioni. Rossoneri senza Leao, probabilmente neanche in panchina. Inzaghi ha risolto i dubbi, Calhanoglu in cabina di regia e Dzeko a far coppia d’attacco con Lautaro. Lukaku e Brozovic, splendidi protagonisti all’Olimpico, vanno in panchina. Il loro contributo sarà determinante nella ripresa quando lo sforzo sarà più intenso.