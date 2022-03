Inter, Eto'o nella Hall of Fame: le parole social del camerunense

Inter - Quattro giorni dopo essere stato inserito nella Hall of Fame dell’Inter, Samuel Eto’o ha fatto pervenire alla società nerazzurra il proprio ringraziamento per una scelta che rafforza il posto nella leggenda interista che il centravanti camerunese ha saputo meritarsi nei suoi due anni trascorsi con addosso la maglia numero 9 della Beneamata.

Eto’o ha pubblicato un post sul noto social Instagram taggando per l’occasione anche i “colleghi” che hanno avuto lo stesso onore per l’edizione 2021 della “sala della gloria” dell'Inter, ovvero due compagni del Triplete del 2010, Marco Materazzi e Wesley Sneijder, oltre a Gianluca Pagliuca. Eto' ha vinto con l'Inter uno scudetto, una Champions League, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e un Mondiale per club.

"Thank you, Inter for the incredible honour of inducting me into the 2021 Inter Hall Of Fame. I’m in great company with Marco Materazzi, Gianluca Pagliuca e Wesley Sneijder" il testo del post dell'ex attaccante. "Grazie Inter per l'incredibile onore di essere entrato a far parte della Hall of Fame nel 2021. Sono in grande compagnia con Marco Materazzi, Gianluca Pagliuca e Wesley Sneijder". "Orgoglioso di essere nerazzurro" ha poi aggiunto Eto'o postando due cuori, uno nero e uno azzurro.

Eto’o ha giocato nell’Inter tra il 2009 e il 2011 proveniente dal Barcellona nello scambio che portò in Catalogna Zlatan Ibrahimovic. In nerazzurro il centravanti camerunese ha segnato 53 reti in 102 partite complessive, otto dei quali nella trionfale campagna in Champions League del 2010, coronata dalla vittoria nella finale di Madrid contro il Bayern Monaco sigillata dalla doppietta di Diego Milito.