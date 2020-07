Inter, Esposito patrimonio per il futuro. Rifiutata offerta dell’Atalanta

L’Inter ha blindato Sebastiano Esposito per i prossimi anni e avrebbe intenzione di puntare su di lui anche per i prossimi anni. Il classe 2002 nelle prossime settimane firmerà il rinnovo contrattuale e la prossima stagione andrà via in prestito per giocare con continuità e completare il percorso di crescita.

Il gioiellino nerazzurro è senza dubbio uno dei migliori prospetti del nostro paese, ma ha bisogno di fare esperienza in una “piccola” per poi tornare in nerazzurro e provare a fare il definitivo salto di qualità. Sulle tracce dell’attaccante ci sarebbero diverse squadre sia di A che di B, ma l’Inter preferirebbe vedere all'opera in un campionato di prima fascia.

La squadra al momento in pole position sarebbe il Torino, ma attenzione anche al Parma. Il suo futuro verrà definito nel mese di agosto. Come riporta calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero rifiutato un importante offerta dell’Atalanta, che avrebbe potuto garantire al club una ricca plusvalenza. Il club bergamasco avrebbe voluto acquistare il gioiellino a titolo definitivo, ma i nerazzurri sarebbero disposti a lasciarlo andare via solo in prestito.