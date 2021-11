Inter, Esposito parla dei nerazzurri: che parole per un ex compagno!

Inter: Sebastiano Esposito racconta la sua esperienza in nerazzurro.

L’attaccante cresciuto nel vivaio dell’Inter ed oggi in prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Basilea, dopo essere passato nella scorsa stagione alla Spal e al Venezia, ha parlato dei suoi esordi con la maglia dell’Inter e di alcuni aneddoti che lo hanno visto protagonista all’inizio della sua avventura, quando ancora era soltanto un ragazzino 17enne in mezzo a tanti campioni che lo coccolavano, ma allo stesso tempo lo ammonivano.

E proprio di uno di questi episodi ha parlato Esposito alla testata Cronache di spogliatoio, con protagonista Danilo D’Ambrosio con cui ha avuto un rapporto molto speciale. L’attaccante racconta infatti di quando arrivò con un minuto di ritardo all’allenamento e come questo infastidì molto D’Ambrosio che non gli scrisse per un mese e mezzo perché, a suo dire, aveva garantito lui davanti allo spogliatoio per lui. Non solo, ma oltre a questo, Esposito, si beccò anche uno scappellotto da parte del capitano Samir Handanovic.

Insomma, un ricordo simpatico di un’esperienza che il giovane classe 2002 si augura possa continuare anche in futuro. L’Inter, dal canto suo, vista la sua situazione economica, monitora molto attentamente i giocatori del proprio vivaio in prestito. Oltre ad Esposito, infatti, tanti sono i calciatori che ambiscono a vestire in futuro la maglia nerazzurra, come Mulattieri, oggi in prestito al Crotone – leggi qui le parole dell’attaccante sui suoi obiettivi -, ma come anche Casadei, ancora nella Primavera nerazzurra e uno dei profili più interessanti – leggi qui il nostro giudizio sul centrocampista di Chivu.