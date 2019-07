Inter: Esposito incontenibile, provocazione a Skriniar

Che Sebastiano Esposito non guardi in faccia a nessuno in campo lo ha già dimostrato negli ultimi mesi. Dopo l’esplosione nella Primavera di Armando Madonna ed il fresco rinnovo del contratto adesso è in Cina con Conte e la prima squadra.

Anche al di fuori del rettangolo verde, il giovanissimo talento nerazzurro dà sfogo a tutta la sua irriverenza, la sua solarità nei confronti di compagni di squadra ben più affermati. Lo dimostra oggi con una storia pubblicata su Instagram nella quale punzecchia uno dei leader nerazzurri, Milan Skriniar: : “Per caso qualcuno ha preso un bel tunnel?“.

L'episodio denota il clima di serenità che si respira nello spogliatoio. Le vicende di mercato sono lontane, domani va in scena un appuntamento importante, l'incontro con la Juventus valido per l'ICC nel quale Skriniar ed Eposito saranno tra i protagonisti più attesi