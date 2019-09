Inter, esordio vincente in campionato per le squadre U15 e U16: i risultati

Sono arrivati due successi negli esordi in campionato dell'Under 15 Serie A e B e dell'Under 16 A e B, doppia vittoria contro i pari età della Spal. L'U15 del tecnico Paolo Annoni ha sconfitto 3-0 la Spal. Doppieta di Owuso e rete di Stankovic per i nerazzurri. Questo il report presente sul sito ufficiale: "Esordio vincente per l'Inter U15 di Paolo Annoni, che al Centro Sportivo Enotria batte la Spal 3-0 grazie alla doppietta di Owuso e Stankovic. L'Inter passa in vantaggio al 26' grazie al calcio di punizione battuto da Stankovic. Sempre da fermo, ma su calcio di rigore, raddoppiano i nerazzurri, con Owuso che dagli 11 metri batte Martelli. In avvio di seconda frazione arriva anche la terza rete dell'Inter, sempre con Owuso. Bella prestazione della squadra di Annoni che al triplice fischio batte la Spal 3-0".

L'U16 di Gabriele Bonacina ha superato 2-1 la Spal. Le reti dei nerazzurri hanno portato la firma di Sarr e Motti. I dettagli del match presenti sul sito dell'Inter: "Nella 1^ giornata del campionato U16 Serie A e B, l'Inter di Gabriele Bonacina supera tra le mura amiche la Spal con il risultato di 2-1. Di Sarr e Motti le firme dei nerazzurri, di Racu la rete per gli ospiti. Comincia molto bene l'Inter, che concretizza la sua supremazia al 28': Sarr anticipa tutti e insacca di testa un traversone proveniente dalla destra. Al 45' i nerazzurri raddoppiano con Motti, bravo ad approfittare di un errato disimpegno difensivo della squadra ospite. Pochi minuti più tardi la Spal accorcia le distanze sull'1-2 con Racu. Nel finale di partita grande occasione per la squadra allenata da Rivalta, ma Raimondi è bravissimo a parare. All'esordio vince l'Inter che porta a casa i primi tre punti della stagione".