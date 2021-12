Inter, Ernesto Pellegrini, Presidente in campo e fuori

Inter Pellegrini - Ernesto Pellegrini, è’ stato Presidente dell’Inter tra il 1984 ed il 1995 vincendo uno scudetto, una Supercoppa e due coppe Uefa. Erano gli anni del Napoli di Maradona e del Milan di Berlusconi e degli olandesi, non era facile reggere il confronto con lo strapotere tecnico di Diego e quello economico di Mediaset.

Pellegrini ci mise il cuore e tanti soldi. Mattheus, Brehme, Rummenigge, Berti, Klinsmann esaltarono i tifosi un po’ meno il palmares nerazzurro viste le qualità degli interpreti, la sua passione avrebbe meritato ben altri successi.

Presidente e imprenditore tutto d’un pezzo, di quelli a cui la credibilità e la faccia stanno a cuore più di un successo perché sui valori non si transige. Uomini di altri tempi rispetto a quelli di oggi ma perfettamente in linea con la storia dell’Inter.

Non ha mai dimenticato le sue origini modeste, da anni restituisce ai più bisognosi una parte di quello che la vita e le sue capacità gli hanno messo a disposizione.

Ha creato l’associazione “Ruben” in memoria di un giovanotto che aveva visto morire di stenti. Ruben offre pasti ad 1 euro ai bisognosi, non una mensa per poveri ma un ristorante vero e proprio con tanto di chef.

Ma non solo. Da pochi mesi è nata “Un lavoro ed una casa per Ruben”, con l’aiuto di alcuni sponsor cerca lavoro e paga stipendi, recupera alloggi di edilizia popolare per i casi di emergenza.

Un interista a 360 gradi.

Buon compleanno Presidente