Inter, Eriksen torna dalla nazionale con qualcosa in più. Questa volta niente frecciate

Eriksen si è riunito nella giornata di ieri con i suoi compagni di squadra. Lasciata alle spalle la sosta, adesso la testa è sul campionato. E Il danese - a differenza delle ultime volte - torna dal ritiro con la sua nazionale con un'arma in più.

Lontani i ricordi delle frecciatine che lanciava a Conte ai microfoni delle tv danesi. Nelle quali rimarcava spesso il poco spazio concesso dal mister nerazzurro. Questa volta Eriksen non si deve accontentare solo delle ottime prestazioni tenute con la sua nazionale. Questa volta torna in un contesto che lo vede al centro del progetto.

Adesso si può dire che da casa - dalla sua terra natia, la Danimarca - è tornato a casa - dal suo club, l'Inter. Come dimostrano anche le ultime interviste fatte al danese, qui in Italia. Nelle quali il giocatore ha dato modo di far intendere che in questo momento è molto felice a Milano.

Adesso, insomma, ha anche il morale dalla sua. Cosa che non va assolutamente sottovalutata. I calciatori - come ben noto - non sono macchine, bensì essere umani con emozioni. Avere una carica in più da questo punto di vista darà al giocatore il modo di mantenere questo stato di forma. Magari addirittura migliorare ulteriormente. Sicuramente Eriksen sarà un'arma in più per il centrocampo nerazzurro in vista del rush finale.