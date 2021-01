Inter, Eriksen segna ma quello che succede dopo è forse più importante

Christian Eriksen ha deciso il derby, entrando dalla panchina, grazie a una punizione perfetta. Nulla ha potuto Tatarusanu sul capolavoro balistico del danese.

L'Inter non segnava su punizione diretta dal 2018, al tempo la rete fu di Cancelo, contro il Cagliari, ma fu involontario: l'intenzione del portoghese era quella di crossare. Per trovare un tiro diretto da calcio piazzato bisogna andare indietro ancora nel tempo, Benevento Inter del 2017, a segnare fu Marcelo Brozovic. Praticamente tre anni. Un'eternità.

Ieri Eriksen ha segnato una rete importantissima, in un derby a eliminazione diretta carico di tensione. La scorsa stagione prese le misure, stessa porta, da più lontano, ma colpì la traversa. Ieri ha fatto centro. Un gol che serviva, e anche tanto, al centrocampista, poco utilizzato da Conte. Ma oltre alla marcatura, la cosa più importante è la reazione dei compagni: perchè oltre alla pesantezza del gol, è significativo come tutti siano corsi ad abbracciare Eriksen, felici, perchè un talento di questo tipo si possa ritrovare e aiutare la squadra in questi ultimi mesi. Un'immagine forse più significativa del gol stesso.

Perchè la qualità, paga. Sempre!