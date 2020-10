Inter, Eriksen:” Il mio arrivo a Milano? Mi ha aiutato molto Kjaer”

Il fantasista dell’Inter, Christian Eriksen torna a parlare del suo trasferimento dello scorso gennaio in maglia nerazzurra, ai microfoni di TV2, prima del match della sua Danimarca contro l’Islanda.

Ecco le parole del danese:” Poter raggiungere le cento presenze in nazionale sarebbe davvero una bella cosa, anche se quando gioco non ci penso. L’arrivo all’Inter? Mi ha aiutato tanto Kjaer. Gli ho chiesto tante cose dell’Italia e su come si vivesse”.

Scelta ponderata da parte di Eriksen che, ancora una volta, mostra la sua volontà nell’esser voluto venire a Milano.