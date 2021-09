Inter, Eriksen: i dubbi sul futuro e i possibili scenari

Christian Eriksen, il fuoriclasse dell'Inter, sta affrontando la lunga riabilitazione dopo il grave problema patito durante Danimarca-Finlandia dello scorso 12 giugno, la sua partita d'esordio all'Europeo.

In queste ore, però, si intravede la fiammella della speranza. Ad accenderla è direttamente un suo compagno di squadra. "È sano e vuole tornare a giocare, ma siccome ci sono ancora dei dubbi, capiamo che vuole prendersi una pausa. L'importante è però che stia bene" ha detto Milan Skriniar nel corso dell'intervista al giornale slovacco Aktuality. Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 1 settembre, aggiunge: "Dopo lo spavento per il problema cardiaco avrebbe voglia di tornare in campo. Un'idea che starebbe frullando nella testa del centrocampista danese da un po'. È tutto da capire, però - spiega Alessia Scurati nel suo articolo -: se Eriksen vorrà tornare in campo e se potrà farlo in Serie A: secondo la normativa italiana, per ottenere l'idoneità dovrebbe rimuovere il defibrillatore impiantatogli subito dopo la crisi cardiaca avuta all'Europeo. Altrimenti, potrebbe scegliere di cimentarsi in un campionato che gli consenta di convivere con l'impianto per esempio quello olandese".

Secondo il quotidiano sportivo questi scenari per il suo futuro "verranno presi in considerazione solo nei prossimi mesi, quando il centrocampista si sarà messo alle spalle la prima fase di riposo e convalescenza, necessaria anche da un punto di vista psicologico". In queste settimane, intanto, Eriksen ha trascorso le vacanze estive a Portofino e "spesso si è visto a Milano con la famiglia, sempre pronto - conclude Tuttosport - a scambiare quattro chiacchiere con chi gli chiede delle sue condizioni". Insomma: non resta che attendere per capire se 'il principe di Danimarca' tornerà a vestire la maglia dell'Inter.