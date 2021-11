Inter, Eriksen ha deciso: vuol rientrare. In Italia o no? Spunta l'indizio

L'Inter e il futuro di Eriksen: materia in (lenta) evoluzione.

La Gazzetta dello Sport, oggi 12 novembre, aggiorna sul destino calcistico del centrocampista danese, vittima lo scorso giugno di un malore che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Come precisa il quotidiano, Christian Eriksen punta la stagione 2022-2023 per il rientro. Un obiettivo animato dalla grande perseveranza del talento che, però, potrebbe proseguire la sua avventura nel calcio fuori dall'Italia.

Eriksen, aggiorna il quotidiano, è in questi giorni in Danimarca. Ha scelto di farsi seguire dagli specialisti danesi. Un passaggio chiave, racconta il giornale, perché significa che Eriksen già non vede più il suo futuro in Italia. Per quanto la possibilità che il defibrillatore venga eliminato non sia ancora del tutto da scartare, "se davvero avesse avuto in mente questo finale della storia, il centrocampista avrebbe deciso di eseguire a Milano tutti gli esami del caso", precisa il giornale.

E allora, in attesa di schiarite sul futuro, via al lento ritorno alla normalità. Eriksen, infatti, avrebbe già iniziato un programma di riatletizzazione, per non restar fermo e da inizio 2022 l'obiettivo è aumentare i carichi di lavoro.

Ma in che squadra tornerà a giocare Eriksen? Due le soluzioni più probabili, per il giornale. L'Olanda (forse all'Ajax, clicca qui per l'idea di scambio) oppure in Danimarca, magari all'Odense.