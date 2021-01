Inter-Eriksen, grana commissioni: l'agente fa istanza al CONI

La notizia di oggi, in casa Inter, è quella dell'istanza al CONI, da parte dell'agente di Christian Eriksen, Martinus Schoots, il quale chiederebbe alla società nerazzurra, il pagamento delle commissioni per un valore pari a 6 milioni di euro.

Secondo quanto è stato riportato dall'ultimo aggiornamento di Calcioefinanza.it, l'Inter fa sapere che la società adempierà a tutti gli obblighi contrattuali. Eriksen era arrivato a Milano, nella scorsa sessione invernale di mercato per una cifra pari a 26,988 milioni di euro, con 7.566.797 euro come compensi per l’agente.

Ancora voci attorno all'Inter, che dopo quelle in merito alla cessione di quote societarie, deve far fronte a questa nuova grana.