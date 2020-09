Inter, Eriksen è un valore aggiunto. E Conte non intende privarsene

Non si placano le voci sul futuro di Eriksen: il centrocampista, stando ai rumours, danese sembrerebbe essere nella lista dei possibili partenti. Il calciatore, non avendo avuto un ampio minutaggio nel corso dell'ultima stagione, sarebbe oggetto di discussioni e riflessioni in casa Inter. Suning medita sull'addio dell'ex Tottenham, arrivato nel corso della finestra invernale di calciomercato.



Parabola discendente quella dell'ex playmaker degli Spurs: Eriksen è stato utilizzato poche volte da Antonio Conte ma stando alle ultime indiscrezioni non sembrerebbe esserci una rottura tra il centrocampista e il tecnico salentino. E' vero, Conte preferisce altri profili ma allo stesso tempo non intenderebbe privarsi di un profilo versatile come quello del danese. A meno di clamorosi colpi di scena difficilmente i nerazzurri si priveranno di Eriksen. Per il via libera serve la proposta indecente.



Ecco quanto riportato da Sport Mediaset nell'edizione odierna: “E’ reale il fatto che Conte preferisca centrocampisti con qualità differenti rispetto alle sue, ma la società e lo stesso allenatore restano convinti che Eriksen possa rappresentare un valore aggiunto e fare la differenza. Segnali di rottura non ce ne sono. L’Inter deve però fare cassa per arrivare a Kanté e solo davanti ad un’offerta irrinunciabile può fare a meno di Eriksen”.