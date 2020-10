Inter, Eriksen e Lukaku trascinano le loro nazionali a suon di gol (VIDEO)

Inter, Eriksen e Lukaku in formato derby. I due nerazzurri trascinano le loro rispettive nazionali alla vittoria e ora i due puntano al Milan per l'importante sfida di San Siro di sabato sera.

Romelu Lukaku

Con la nazionale, ancor di più che con l'Inter, il belga ha dei numeri da capogiro: 55 gol e 11 assist in 87 presenze con la maglia dei Red Devils, sono 43 le reti nelle ultime 44 partite con il Belgio. A confermare un inizio di stagione da top player sono i dati dei primi 6 match disputati tra nazionale e Inter: 6 realizzazioni in 6 incontri: fuori dal comune. Nella serata di ieri ha realizzato una doppietta, trascinando il Belgio alla vittoria per 1 a 2 sull'Islanda. Il primo è veramente una perla:

Chirstian Eriksen

Basta il suo gol, su calcio di rigore, per portare alla vittoria la Danimarca nel "suo" stadio, a Wembley, dove ha vissuto una delle migliori stagioni con la maglia del Tottenham. Il modo migliore per festeggiare le 100 presenze in nazionale.