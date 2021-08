Inter, Eriksen e la speranza più bella: 'Fra 4-5 mesi torno a giocare'

Inter, Eriksen: "Mi è andata bene, tra 4-5 mesi tornerò a giocare". Sono le parole del fuoriclasse danese riportate questa mattina, giovedì 5 agosto, dal Corriere dello Sport.

Il quotidiano sportivo ricostruisce la giornata di ieri, mercoledì, quando Eriksen è arrivato alla Pinetina. "Si è commosso - scrive Andrea Ramazzotti - Quando ha salutato i compagni, alcuni nello spogliatoio, altri già in palestra, anche uno freddo come il danese non è riuscito a trattenere le emozioni. Tutti lo hanno voluto abbracciare e si è intrattenuto a parlare sorridendo, serene e tranquillo, come se quel maledetto pomeriggio del 12 giugno non ci fosse mai stato". Il Corriere dello Sport riporta poi le parole del fuoriclasse: "Mi è andata bene... Tra quattro, cinque mesi tornerò a giocare" è la speranza che ha manifestato ad Handanovic e compagni.

Il Corriere dello Sport mette però in guardia: "Resta da vedere se la sua avventura continuerà in Serie A o in un campionato dove l'uso del defibrillatore sottocuteno è consentito. Questo lo capiremo nelle prossime settimane, anzi nei prossimi mesi". Sempre ieri poi l'Inter ha comunicato che "Eriksen seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FC Internazionale Milano".