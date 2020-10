Inter, Eriksen e il gol capolavoro contro l'Islanda (VIDEO)

Un gol meraviglioso, trascinante e travolgente. Chirstian Eriksen segna con una cavalcata, partita dalla propria trequarti, il gol del momentaneo 2 a 0 ai danni dell'Islanda. La sfida è poi terminata 3 a 0. Rapidità, classe e precisione d'esecuzione non mancano al talento danese.

Con l'Inter ha ancora molto da dimostrare, dovrà però anche essere messo nelle giuste condizioni per poter spiccare il volo. Le potenzialità da top player ci sono, e il derby, complice la squalifica di Sensi e la positività di Gagliardini, potrebbe essere la giusta occasione per prendersi l'Inter, Conte e la titolarità in maglia nerazzurra.