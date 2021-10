Inter: ennesimo record della squadra di Inzaghi per la Serie A

L'Inter di Inzaghi, oltre ad avere il migliore attacco, detiene un altro record per la Serie A.

"Sono già 7, infatti, i gol segnati con un'inzuccata dai giocatori nerazzurri in questo campionato. Considerando che sono state disputate solo sette giornate, significa - scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 6 ottobre - che un'incornata vincente arriva in media ad ogni turno. Proseguendo di questo passo, si arriverebbe a quota 38 a fine torneo: una cifra stratosferica e, proprio per questo motivo, difficilmente realizzabile". Secondo il quotidiano sportivo, però, questa "per tutta l'annata resterà una specialità della casa, come peraltro anche nelle ultime due stagioni". L'Inter nel 2020/2021 ha segnato 'di testa' 14 reti come la Juventus. L'anno prima sono state addirittura 20.

Quella di Inzaghi si conferma dunque una delle squadre più forti fisicamente della Serie A. "E in organico ha fior di specialisti. Con la new entry di eccellenza, vale a dire - ricorda il quotidiano sportivo - Edin Dzeko. Il bosniaco ha pochi paragoni come colpitore di testa nel nostro campionato ma anche nel resto d'Europa". Dei sette gol 'con la zucca', ben tre sono stati firmati dal cigno di Sarajevo. Poi ci sono i due di Milan Skriniar e quelle di Lautaro Martinez e Joaquin Correa. "La verità - sottolinea Pietro Guadagno nel suo approfondimento - è che ogni angolo o punizione può creare il panico fra gli avversari. Ma occhi anche a chi fa gli assist a gioco in movimento, come Darmian (per Correa) o Perisic (per il solito Edin). La sensazione, giusto per ribadirlo, è che siamo solo all'inizio".

Chi invece sembra aver intrapreso la strada per la 'fine' del rapporto con l'Inter è Alexis Sanchez. Il cileno, stando a quanto raccolto in esclusiva da InterDipendenza, potrebbe infatti rescindere il contratto già a gennaio. Qui potete leggere tutti i dettagli.